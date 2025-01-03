В США призвали учесть результаты исследований, связывающих употребление алкоголя с семью видами рака

Вивек Мёрти, генеральный хирург США, призвал учесть результаты новых исследований, связывающих употребление алкоголя с семью видами рака. По его мнению, предупреждать о том, что алкоголь вызывает рак, нужно на этикетке, по аналогии с сигаретными пачками, сообщает ВВС.

Главный федеральный чиновник, отвечающий за здравоохранение в стране, опубликовал заявление, в котором говорится, что большинство американцев не осведомлено о риске, который ежегодно приводит к 100000 случаям рака и 20000 смертям только в США – а также к 13500 смертельным ДТП.

По словам Мёрти, алкоголь – третья по распространенности предотвратимая причина рака после табака и ожирения.

"Прямая связь между потреблением алкоголя и риском рака хорошо установлена для как минимум семи видов рака... независимо от типа алкоголя", – подчеркивает главный хирург. В заявлении Мёрти перечислены рак груди (у женщин), горла, печени, пищевода, рта, гортани и толстой кишки.

Он призвал не только изменить этикетки, но и пересмотреть рекомендуемые нормы потребления алкоголя и усилить просвещение населения. Медработникам он рекомендовал поощрять людей проходить проверки на алкоголизм и направлять на лечение тех, кому оно необходимо.

Генеральный хирург, командующий Офицерского корпуса службы общественного здравоохранения США – главный спикер по вопросам общественного здравоохранения в федеральном правительстве. От его лица даются предупреждения о рисках на пачках сигарет.