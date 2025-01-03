Американка разработала программу долголетия, чтобы дожить до 150 лет

33-летняя Кайла Барнс-Ленц, жительница Лос-Анджелеса, разработала программу долголетия для женщин, выполняя которую рассчитывает дожить до 150 лет, пишет The Telegraph.

Кайла Барнс-Ленц является соучредителем LYV The Wellness Space, "клиники по улучшению биологии", а также ведет подкаст Longevity Optimization.

В программу Кайлы включены отбой в 20:30 и подъем в 05:00, ходьба по 15000 шагов в день, инфракрасные сауны, кислородные "ингаляции", холодные ванны и около 20 пищевых добавок в день. Барнс-Ленц утверждает, что уже снизила свой биологический возраст на 10 лет.