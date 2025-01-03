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Здоровье

В консервированном тунце обнаружено повышенное содержание гистамина

Минздрав
время публикации: 03 января 2025 г., 09:14 | последнее обновление: 03 января 2025 г., 09:22
В консервированном тунце обнаружено повышенное содержание гистамина
Пресс-служба министерства здравоохранения

Компания SAA ELOUDA GROUP LTD объявила об отзыве из продажи партии консервированного тунца в растительном масле марки BlueTuna из-за повышенного содержания гистамина.

После проверки, проведенной отделом по надзору за продуктами питания при министерстве здравоохранения, было обнаружено повышенное содержание гистамина в следующем продукте: куски светлого тунца в растительном масле BlueTuna, штрих-код 7290015910385.

Номер партии TO09524TPF, дата производства 04.04.24, срок годности 04.04.28. Продукт продается в баночках по 140 граммов, страна производства – Вьетнам, номер производителя 1100790106, импортер SAA ELOUDA GROUP LTD.

Покупателям, которые приобрели данный товар, не рекомендуется употреблять его в пищу. По вопросам можно обращаться по телефону 050-2088808.

Гистамин может вызвать аллергическую реакцию, сыпь, покраснение, зуд, одышку и даже удушье.

Здоровье
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