В Хайфском университете будет свой медицинский факультет

В воскресенье, 2 июня, в кампусе Хайфского университета был заложен первый камень здания медицинского факультета, который должен открыться в этом вузе уже в 2025-2026 учебном году.

Строительство нового факультета осуществляется на пожертвование семьи Амир в размере 200 миллионов шекелей.

На первом этапе новый медфак, который будет работать на базе больницы "Кармель" и больничной кассы "Клалит", будет обучать 60 студентов в год, а затем их количество вырастет до 150 студентов в год.

На текущий момент в Израиле действуют шесть медицинских факультетов – в Тель-Авивском университете, Еврейском университете в Иерусалиме, университете Бар-Илан (кампус в Цфате), университете Бен-Гурион, Ариэльском университете и в хайфском "Технионе", которые со следующего года будут обучать 1200 студентов в год.

Помимо Хайфского университета свой медицинский факультет планирует открыть частный университет Райхмана.

Кроме того, министерство здравоохранения объявило, что будет субсидировать обучение до 100 студентов в год за границей.