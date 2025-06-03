Отчет минздрава: за последние 8 лет нет сдвигов в ситуации с курением в Израиле

Министерство здравоохранения опубликовало данные о курении в Израиле, основанное на нескольких исследованиях, проводившихся в 2023-2024 годах.

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Согласно отчету, общая доля курящих от населения страны за последние десять лет остается неизменной – 20,5% взрослого населения. Среди мужчин этот показатель составляет 26,2%, среди женщин – 15%.

В арабском секторе курят больше (23,3%), чем в еврейском (19,9%), в основном из-за крайне высокой доле курящих среди арабских мужчин (40,3%). Среди арабских женщин только 5,85% курящих. При этом в арабском секторе существенно больше доля тех, кто потребляет по 20 сигарет в день и более.

Средний возраст начала курения – 18,9 у еврейских мужчин, 20,9 у арабских мужчин, 20,2 у еврейских женщин, 24 года у арабских женщин.

Среди людей без высшего образования доля курящих составляет 24,8%, среди тех, кто имеет высшее образование – 16,6%.

С 2016 по 2024 год приведенные выше показатели не претерпели сколько-либо значительных изменений.

Доля постоянных (на ежедневной основе) курильщиков-мужчин в Израиле – 21,3%, немногим выше среднего показателя по OECD (20%). Среди арабов этот показатель составляет 33,9%, среди евреев – 18,4%. Доля постоянных курильщиц в Израиле – 12,8% (при среднем уровне по OECD в 12%). Среди еврейских женщин этот показатель 14,6%, среди арабских – 4,4%.

25,3% некурящих израильтян вынужденно являются пассивными курильщиками. В арабском секторе этот показатель составляет 39,2%, а основной зоной пассивного курения является жилплощадь, в еврейском секторе – 19,8%, а основной зоной пассивного курения являются общественные места.

Среди детей и подростков младше 18 лет (5-12 классы) 20% сообщили, что пробовали курить (табачные изделия, электронные сигареты, кальян), в том числе 15% - что курили хотя бы раз в последние 30 дней, а 10,9% - хотя бы раз в последнюю неделю.

Крайне высокий показатель имевших опыт курения был выявлен в средних йешивах (54%) и в старших йешивах (77%). В этих учебных заведениях также высока доля постоянных курильщиков и подверженных пассивному курению.

Курение и отказ от курения. Принять участие в опросе Newsru.co.il (вам предстоит ответить на 13 вопросов)