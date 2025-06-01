В мясной продукции Delicates Artisanale обнаружили листерию, товар отзывается

Компания Delicates Artisanale Ltd. уведомляет, что в ходе проверки, проведенной в рамках системы внутреннего контроля качества компании, в ее продукции была обнаружена бактерия Listeria monocytogenes.

В сотрудничестве с продовольственной службой министерства здравоохранения компания Delicates Artisanale отзывает продукцию из магазинов.

Листерия была обнаружена в следующих продуктах Delicates Artisanale: 1) нарезанная пастрами 120 граммов, даты производства 21-23.04.25 включительно, срок годности 21-23.06.25 включительно, штрих-код 7290001019894, 2) нарезанная американская солонина 120 граммов, дата производства 20.04.25, срок годности 20.06.25, штрих-код 7290001019832, 3) нарезанная жареная говядина 150 граммов, дата производства 07.05.25, срок годности 07.07.25, штрих-код 7290001019061.

Потребителей, у которых есть продукты, просят не употреблять их.

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Листерия – род грамположительных патогенных бактерий. Некоторые виды являются возбудителями заболеваний животных и человека. Из шести известных в настоящее время видов листерий только L. monocytogenes патогенен для человека, а L. ivanovi – для животных. Патогенные виды вызывают листериоз.

Проникает в кровь через пищевод, она накапливается в печени и селезенке, поражает лимфатические узлы. Болезнь представляет особый риск для новорожденных, беременных женщин (угроза плоду) и людей с ослабленной иммунной системой.

Заражение в раннем послеродовом периоде чревато кишечными расстройствами, менингитом и менингоэнцефалитом (воспаление мозговых оболочек и головного мозга), развитием сепсиса. Поддается лечению антибиотиками.