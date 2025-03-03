Умер мужчина, чья кровь спасла 2,4 миллиона младенцев

Умер донор, в чьей крови содержалось редкое антитело, применяемое для производства препаратов, которые назначают беременным женщинам, чья кровь может представлять опасность для здоровья их детей.

Служба крови Австралийского Красного Креста сообщает, что в возрасте 88 лет скончался Джеймс Харрисон, чья плазма крови спасла жизни около 2 миллионов младенцев. В крови Харрисона было обнаружено редкое антитело Anti-D, которое применяется для производства препаратов, предназначенных для беременных женщин, чья кровь может оказывать вредное влияние на их нерожденных детей.

Мужчина начал сдавать плазму в 18 лет и продолжал делать это каждые две недели до 81 года. В 2005 году он установил мировой рекорд по количеству сдач плазмы, который удерживал до 2022 года.

Инъекции Anti-D защищают нерожденных детей от опасного заболевания крови, известного как гемолитическая болезнь плода и новорожденного (БГБН). Это заболевание развивается во время беременности, когда эритроциты матери несовместимы с эритроцитами ребенка. В результате иммунная система матери воспринимает клетки крови малыша как угрозу и начинает вырабатывать антитела для их уничтожения. Это может привести к серьезным последствиям для ребенка, таким как тяжелая анемия, сердечная недостаточность или даже смерть.

Врачи не знают, как в крови Харрисона оказалось так много редкого антитела, но есть предположения, что это было связано с большим количеством переливанием крови, которое ему делали в 14 лет из-за тяжелой операции на грудной клетке.