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Здоровье

Умер мужчина, чья кровь спасла 2,4 миллиона младенцев

Медицина
время публикации: 03 марта 2025 г., 15:35 | последнее обновление: 03 марта 2025 г., 15:36
Умер мужчина, чья кровь спасла 2,4 миллиона младенцев
Margalit Slovin/Flash90.

Умер донор, в чьей крови содержалось редкое антитело, применяемое для производства препаратов, которые назначают беременным женщинам, чья кровь может представлять опасность для здоровья их детей.

Служба крови Австралийского Красного Креста сообщает, что в возрасте 88 лет скончался Джеймс Харрисон, чья плазма крови спасла жизни около 2 миллионов младенцев. В крови Харрисона было обнаружено редкое антитело Anti-D, которое применяется для производства препаратов, предназначенных для беременных женщин, чья кровь может оказывать вредное влияние на их нерожденных детей.

Мужчина начал сдавать плазму в 18 лет и продолжал делать это каждые две недели до 81 года. В 2005 году он установил мировой рекорд по количеству сдач плазмы, который удерживал до 2022 года.

Инъекции Anti-D защищают нерожденных детей от опасного заболевания крови, известного как гемолитическая болезнь плода и новорожденного (БГБН). Это заболевание развивается во время беременности, когда эритроциты матери несовместимы с эритроцитами ребенка. В результате иммунная система матери воспринимает клетки крови малыша как угрозу и начинает вырабатывать антитела для их уничтожения. Это может привести к серьезным последствиям для ребенка, таким как тяжелая анемия, сердечная недостаточность или даже смерть.

Врачи не знают, как в крови Харрисона оказалось так много редкого антитела, но есть предположения, что это было связано с большим количеством переливанием крови, которое ему делали в 14 лет из-за тяжелой операции на грудной клетке.

Здоровье
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