69,9% израильтян с нарушением слуха составляют мужчины

По данным Центрального статистического бюро, 52,6 тысяч израильтян имеют проблемы со слухом. 69,9% слабослышащих составляют мужчины. Средний возраст людей, нуждающихся в слуховых аппаратах, 52 года и восемь месяцев.

Около 6,5 тысяч лиц старше 18 лет имеют право на специальную помощь от министерства социального обеспечения в полном объеме ( это помощь на приобретение слуховых аппаратов и вспомогательные устройства, облегчающие жизнь при потере слуха).

По данным 2023 год, у 75,8% людей с пониженным слухом есть как минимум еще одна проблема со здоровьем.

22,6% людей с нарушением слуха в возрасте от 25 до 69 лет имеют первую академическую степень, 7,9% – неакадемический диплом о послесреднем образовании, 38,1% – аттестат зрелости или свидетельство об окончании средней школы, 27,5 – не имеют аттестата зрелости.

В 2022 году более 50% людей с нарушением слуха трудоспособного возраста имели доходы от работы.

Эти данные были обнародованы ЦСБ накануне Международного дня охраны здоровья уха и слуха, который отмечается 3 марта.