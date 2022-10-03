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    Нобелевская премия по медицине за 2022 год присуждена за изучение генетических основ эволюции человека: отец лауреата получил "нобеля" 40 лет назад

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    Нобелевская премия по медицине за 2022 год присуждена за изучение генетических основ эволюции человека
    Wikipedia.org. Фото: Duncan.Hull     Суне Бергстрём – отец Сванте Паабо, шведский биохимик, был нобелевским лауреатом по физиологии и медицине в 1982 году
    Wikipedia.org. Фото: Unknown author

    Нобелевская премия по медицине за 2022 год присуждена Сванте Паабо из Швеции за изучение генетических основ эволюции человека. Об этом решении было объявлено Нобелевским комитетом при Каролинском медицинском институте в Стокгольме.

    Премия присуждена 67-летнему Сванте Паабо "за его открытия, касающиеся геномов вымерших гоминидов и эволюции человека".

    Сванте Паабо родился в Стокгольме. Он получил докторскую степень в Университете Упсалы в 1986 году. Его мать Карин Паабо – эстонский химик (она воспитывала Сванте), отец Суне Бергстрём – шведский биохимик, был нобелевским лауреатом по физиологии и медицине в 1982 году ("за открытия, касающиеся простагландинов и близких к ним биологически активных веществ", вместе с Бенгтом Самуэльсоном и Джоном Вейном).

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    4 октября будет назван лауреат в области физики, 5 октября – в области химии. 6 октября будет назван лауреат Нобелевской премии по литературе. На 7 октября намечено объявление лауреата Нобелевской премии мира. 10 октября назовут лауреата премии Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля (неофициально называемой "Нобелевской премией по экономике").

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    Напомним, что в прошлом году лауреатами Нобелевской премии в области медицины и физиологии стали Дэвид Джулиус (США) и Ардем Патапутян (США) "за открытие рецепторов температуры и осязания".

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    В Осло вручены Нобелевские премии мира Марии Ресса и Дмитрию Муратову
    // https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 11 Октября 2021
    Названы лауреаты экономической премии памяти Нобеля 2021 года
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    Лауреаты Нобелевской премии мира 2021 года: журналисты Мария Ресса и Дмитрий Муратов
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