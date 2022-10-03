Нобелевская премия по медицине за 2022 год присуждена за изучение генетических основ эволюции человека: отец лауреата получил "нобеля" 40 лет назад

Нобелевская премия по медицине за 2022 год присуждена Сванте Паабо из Швеции за изучение генетических основ эволюции человека. Об этом решении было объявлено Нобелевским комитетом при Каролинском медицинском институте в Стокгольме.

Премия присуждена 67-летнему Сванте Паабо "за его открытия, касающиеся геномов вымерших гоминидов и эволюции человека".

Сванте Паабо родился в Стокгольме. Он получил докторскую степень в Университете Упсалы в 1986 году. Его мать Карин Паабо – эстонский химик (она воспитывала Сванте), отец Суне Бергстрём – шведский биохимик, был нобелевским лауреатом по физиологии и медицине в 1982 году ("за открытия, касающиеся простагландинов и близких к ним биологически активных веществ", вместе с Бенгтом Самуэльсоном и Джоном Вейном).

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4 октября будет назван лауреат в области физики, 5 октября – в области химии. 6 октября будет назван лауреат Нобелевской премии по литературе. На 7 октября намечено объявление лауреата Нобелевской премии мира. 10 октября назовут лауреата премии Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля (неофициально называемой "Нобелевской премией по экономике").

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Напомним, что в прошлом году лауреатами Нобелевской премии в области медицины и физиологии стали Дэвид Джулиус (США) и Ардем Патапутян (США) "за открытие рецепторов температуры и осязания".