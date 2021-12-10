В Осло вручены Нобелевские премии мира Марии Ресса и Дмитрию Муратову

В пятницу, 10 декабря, в Осло были вручены Нобелевские премии мира двум журналистам – филиппинке Марии Ресса и россиянину Дмитрию Муратову. Премия была присуждена им "за усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и прочного мира".

Мария Ангелита Ресса – американская журналистка филиппинского происхождения, является основателем издания Rappler. Она – первая филиппинка, удостоенная Нобелевской премии мира.

Дмитрий Муратов является главным редактором издания "Новая газета". Он стал первым после распада СССР россиянином, удостоенным Нобелевской премии мира. Во времена СССР эту премию получали правозащитник Андрей Сахаров (1975) и первый президент СССР Михаил Горбачев (1990).

Журналисты несколько раз в прошлом удостаивались Нобелевской премии мира. В 1911 году ее получил австрийский журналист и пацифист еврейского происхождения Альфред Фрид – основатель журнала Die Friedens-Warte. В 1935 году премия была присуждена Карлу фон Осецкому – немецкому журналисту польского происхождения, пацифисту и антифашисту (на момент присуждения премии он находился в концлагере, умер в 1938 году от туберкулеза).

Лауреаты Нобелевской премии 2021 года

Медицина и физиология. Дэвид Джулиус (65, США) и Ардем Патапутян (43, США) "за открытие рецепторов температуры и осязания".

Физика. Сюкуро Манабэ (90, США), Клаус Хассельман (89, Германия) и Джорджио Паризи (73, Италия). Премия присуждена им "за новаторский вклад в наше понимание сложных физических систем".

Химия. Бенджамин Лист (53, Германия) и Дэвид Макмиллан (53, Великобритания-США) "за развитие асимметричного органокатализа".

Литература. Абдулразак Гурна (73, Танзания-Великобритания) "за бескомпромиссное и сострадательное проникновение в последствия колониализма и судьбу беженцев в пропасти между культурами и континентами".

Премия мира. Мария Ресса (58, Филиппины-США) и Дмитрий Муратов (59, Россия) "за их усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и прочного мира".