Минздрав начал раздачу генераторов пациентам, подключенным к аппаратам ИВЛ

Во вторник, 3 сентября, министерство здравоохранения сообщило, что в рамках пилотного проекта начата раздача электрических генераторов жителям северных районов, нуждающихся в аппаратах искусственной вентиляции легких в домашних условиях.

Раздача генераторов будет производиться через больничные кассы.

После начала войны специалисты минздрава начали разрабатывать план на случай чрезвычайной ситуации на севере, в том числе, на случай повреждения электросети и отключения электричества на длительное время. Специальный штаб составил список пациентов, находящихся на ИВЛ в домашних условиях, и жизнь которых зависит от стабильной подачи электричества.