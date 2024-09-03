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Здоровье

Минздрав начал раздачу генераторов пациентам, подключенным к аппаратам ИВЛ

время публикации: 03 сентября 2024 г., 19:49 | последнее обновление: 03 сентября 2024 г., 19:49
Минздрав начал раздачу генераторов пациентам, подключенным к аппаратам ИВЛ
AP Photo/Matt Rourke

Во вторник, 3 сентября, министерство здравоохранения сообщило, что в рамках пилотного проекта начата раздача электрических генераторов жителям северных районов, нуждающихся в аппаратах искусственной вентиляции легких в домашних условиях.

Раздача генераторов будет производиться через больничные кассы.

После начала войны специалисты минздрава начали разрабатывать план на случай чрезвычайной ситуации на севере, в том числе, на случай повреждения электросети и отключения электричества на длительное время. Специальный штаб составил список пациентов, находящихся на ИВЛ в домашних условиях, и жизнь которых зависит от стабильной подачи электричества.

Здоровье
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