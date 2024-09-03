Семьи пострадавших на фестивалях Nova и PsyDuck получат право на психологическую помощь

Достигнуто соглашение между несколькими организациями по оказанию эмоциональной и психологической помощи и представителями государства о расширении государственного финансирования на оказание психологической помощи также близким пострадавших на фестивалях Nova и PsyDuck в "черную субботу" 7 октября.

Как сообщает "Маарив", переговоры об этом шли в течение многих месяцев. Как известно, на фестивальных площадках возле кибуца Реим террористами ХАМАСа были убиты более 350 человек, включая 17 сотрудников полиции, сотни человек получили физические ранения, и очень многие из выживших сталкиваются с серьезными эмоциональными и психическими проблемами, включая посттравматическое стрессовое расстройство.

Некоммерческая организация "Лев батуах" была создана после 7 октября волонтерами-психотерапевтами, которые стремились помогать пережившим резню. Эта организация предоставляет различные виды долговременной индивидуальной терапии: в настоящее время 350 специалистов оказывают помощь более 3000 выжившим, и государство в лице министерства здравоохранения и "Битуах Леуми" финансирует их работу.

Члены семей пострадавших не имели права на такую помощь, хотя известно множество случаев, что пострадавшие, похищенные и погибшие в "черную субботу" на фестивальных площадках звонили и писали своим близким в те самые моменты, когда прятались от террористов, убивавших и насиловавших их друзей. В некоторых случаях разговоры длились несколько часов: близкие пытались поддержать испуганных молодых людей, убеждая их, что помощь вот-вот придет, эти люди слышали выстрелы и крики.

Члены семей пострадавших и погибших тоже получили серьезные психологические травмы, они испытывают неугасающую тревогу в отношении своих родных, страдают от бессонницы и приступов паники, они переживают глубокое физическое и психическое истощение. Вот только до сих пор им приходилось справляться с этим самостоятельно.

Благодаря недавно заключенной договоренности, близкие пострадавших во время резни на фестивальных площадках Nova и PsyDuck тоже получат право на 24 сеанса индивидуальной психотерапии за счет государства.