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Вступили в силу новые правила выдачи больничных листов без визита к врачу

время публикации: 03 сентября 2024 г., 01:59 | последнее обновление: 03 сентября 2024 г., 02:04
Вступили в силу новые правила выдачи больничных листов без визита к врачу
Yossi Aloni/Flash90

С 1 сентября во всех больничных кассах выступили в силу новые правила: для получения больничного листа на несколько дней не надо записываться на прием к семейному врачу и посещать поликлинику.

Получить больничный лист можно, обратившись в свою поликлинику через интернет или по телефону. Уже через 15 минут после подачи просьбы в "личном кабинете" пациента будет запрошенный документ.

Больничный "без врача" выдается сроком до четырех дней. В течение года разрешается четырежды обращаться за "быстрой" справкой.

В случае более длительной болезни пациенту следует прийти на прием к врачу лично или получить онлайн-консультацию. В этом случае на справке для работы будет стоять подпись врача.

Новый порядок выдачи больничных листов, одобренный еще в июне, призван разгрузить семейных врачей, позволив им больше внимания уделять пациентам, нуждающимся в подборе лечения.

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// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 10 июня 2024

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