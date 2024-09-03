Вступили в силу новые правила выдачи больничных листов без визита к врачу

С 1 сентября во всех больничных кассах выступили в силу новые правила: для получения больничного листа на несколько дней не надо записываться на прием к семейному врачу и посещать поликлинику.

Получить больничный лист можно, обратившись в свою поликлинику через интернет или по телефону. Уже через 15 минут после подачи просьбы в "личном кабинете" пациента будет запрошенный документ.

Больничный "без врача" выдается сроком до четырех дней. В течение года разрешается четырежды обращаться за "быстрой" справкой.

В случае более длительной болезни пациенту следует прийти на прием к врачу лично или получить онлайн-консультацию. В этом случае на справке для работы будет стоять подпись врача.

Новый порядок выдачи больничных листов, одобренный еще в июне, призван разгрузить семейных врачей, позволив им больше внимания уделять пациентам, нуждающимся в подборе лечения.