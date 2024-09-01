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Больница "Шиба" объявила о своем участии в забастовке, поликлиники "Клалит" продолжат работать

время публикации: 01 сентября 2024 г., 21:38 | последнее обновление: 01 сентября 2024 г., 21:46
Больница "Шиба" объявила о своем участии в забастовке
Omer Fichman/FLASH90

Больница "Шиба" в Тель а-Шомере сообщила, что в понедельник, 2 сентября, ее работники примут участие в забастовке, объявленой "Гистадрутом".

2 сентября с 6:00 больница будет работать по субботнему расписанию, будут отменены все плановые процедуры и операции.

При этом из медицинского центра Галилеи в Нагарии сообщили, что завтра центр, находящийся на линии огня, продолжит работать по обычному расписанию.

По информации новостной службы "Кешет-12", поликлиники больничной кассы "Клалит" не участвуют в забастовке и продолжат работать по обычному расписанию.

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