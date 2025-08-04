Больница "Асута" первой в Израиле применила препарат "Атезолизумаб" для рака кишечника 3-й стадии

Больница "Асута" сообщила о первом в Израиле применении инновационного препарата "Атезолизумаб", предназначенного для лечения пациентов с раком толстой кишки 3-й стадии.

Исследования показали, что добавление иммунотерапии с помощью препарата "Атезолизумаб" к химиотерапии на 50% снижает риски рецидива заболевания.

Доктор Эстер Таховер из онкологического департамента "Асуты" рассказала, что пациент обратился к ней через несколько дней после публикации исследования по лекарству на международной конференции, и с помощью больницы смог получить оплату лечения через частную страховку.