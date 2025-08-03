Новые случаи бешенства в Галилее: в поселке Альма обнаружены два больных теленка

В сельскохозяйственном поселке Альма, расположенном на территории местного совета Мером а-Галиль, обнаружены два теленка, зараженных бешенством.

Минздрав призывает всех, кто контактировал с животными в этом районе в период с 16 июля по 30 июля срочно обратиться в бюро здравоохранения ("лишкат а-бриют") в Цфате по телефонам 04-6994257 или 04-6994200, или же в ближайшее бюро здравоохранения по месту жительства для рассмотрения вопроса о необходимости профилактического лечения.

Минздрав напоминает: если вас укусило или поцарапало животное, необходимо немедленно промыть место укуса проточной водой с мылом, продезинфицировать и обратиться в поликлинику или в бюро здравоохранения для проверки необходимости проведения профилактической вакцинации.

После рабочего времени следует обращаться в приемный покой больниц.

Министерство здравоохранения просит родителей детей, проживающих в указанном районе или посещавших указанный район, выяснить, не контактировали ли они с подозрительными или бродячими животными, и в случае необходимости срочно обратиться в бюро здравоохранения.