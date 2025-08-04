"Mako: фаллоимитатор стал основанием для разбирательства против больницы

В одну из больниц, расположенных в центре страны, обратилась за помощью супружеская пара, у которой возникла чрезвычайная ситуация во время интимных ласк. Об этом рассказывает сайт Mako.

Женщина анально стимулировала мужа с помощью фаллоимитатора большой толщины, длина которого достигала 30 сантиметров. В ходе соития жена выпустила игрушку из рук, и она полностью погрузилась в задний проход супруга.

Пострадавший был отправлен на компьютерную томографию, которая установила, что дилдо давит на его внутренние органы. Для извлечения фаллоимитатора, потребовалось хирургическое вмешательство.

Однако история на этом не заканчиваются. Проводившие операцию медики устроили "фотосессию", сфотографировавшись с искусственным членом, и разослали фото коллегам по всей стране.

Когда супруги узнали о происшедшем, они потребовали проведения разбирательства, заявив, что им была нанесена душевная травма.