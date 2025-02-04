Омега-3 может помочь человеческим органам сохранить молодость и здоровье

Клиническое исследование показало, что ежедневное потребление одного грамма омега-3 может замедлить процесс биологического старения.

Международная группа ученых провела трехлетнее исследование с использованием молекулярно-биологических методов, таких как эпигенетические часы, чтобы оценить, какие факторы влияют на темпы старения. В исследовании участвовали 777 человек в возрасте от 70 лет и старше.

В клиническом испытании проверялись восемь различных методов лечения, участники ежедневно получали 2000 международных единиц витамина D или 1 грамм омега-3, а также выполняли 30 минут упражнений дома трижды в неделю.

При анализе образцов крови было установлено, что потребление омега-3 умеренно замедляет биологическое старение, что проявлялось в нескольких эпигенетических часах на срок до 4 месяцев. Результат не зависел от пола, возраста или индекса массы тела участников. Также было замечено, что комбинация омега-3, витамина D и физических упражнений показала еще более положительный эффект в одном из тестов. Авторы предполагают, что каждое вмешательство действует через свои уникальные, но взаимосвязанные механизмы, а в сочетании они усиливают действие друг друга, приводя к более выраженному общему эффекту.