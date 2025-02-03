Профсоюз врачей объявил двухчасовую забастовку в связи с убийством педиатра в Кафр-Ясифе

Профсоюз врачей объявил, что во вторник, 4 февраля, все структуры системы здравоохранения начнут работать на два часа позже в связи с забастовкой протеста.

"Убийство педиатра Абдаллы Ауада потрясло нас всех. Оно стало шестым за сутки убийством в арабском секторе. Недопустимо, чтобы врач, выполняющий свой медицинский долг и находящийся в месте, которое должно быть безопасным и защищенным, становится жертвой столь жестокого и безудержного насилия", - говорится в заявлении профсоюза.

Напомним, что убийство доктора Ауада произошло прямо в поликлинике больничной кассы "Клалит" в Кафр-Ясифе на глазах у пациентов. По словам свидетелей, нападавших было несколько, они скрылись.