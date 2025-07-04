Израиль не присоединится к новой конвенции ВОЗ

По итогам серии совещаний министр здравоохранения Израиля Уриэль Бусо принял решение не подписывать на данном этапе новую конвенцию ВОЗ по борьбе с эпидемиями.

Конвенция наделяет председателя Всемирной организации здравоохранения полномочиями объявлять чрезвычайную ситуацию в сфере здравоохранения и вмешиваться в политику стран, присоединившихся к конвенции.

Консультации проводились с органами здравоохранения, министерством юстиции и офисом юридического советника правительства.

Основная причина отказа – нежелание передавать ВОЗ часть суверенных полномочий государства.

Согласно конвенции, руководитель ВОЗ, который является высокопоставленным чиновником ООН, сможет в одностороннем порядке объявлять "международную чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения" или даже "потенциальную чрезвычайную ситуацию", без получения согласия соответствующего государства и без механизма обжалования.

После такого объявления организация будет вправе направлять инспекторов для проверки медицинских учреждений в стране, требовать от граждан стран-членов конвенции ношения медицинских удостоверений личности (сертификат о вакцинации), устанавливать глобальные приоритеты для распределения вакцин и медицинского оборудования, обязывать государство проводить вакцинацию, вводить локдауны и изоляцию, принимать решения о политике въезда и выезда, устанавливать обязательность справки о вакцинации как условия для работы или входа в общественные места, а также обязывать государства производить и финансировать вакцины и медицинское оборудование и передавать вакцины и медицинское оборудование другим государствам.