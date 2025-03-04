Член больничной кассы? Не потеряйте деньги по страховке "Битуах сиуди"

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Вы заболели и нуждаетесь в помощи с выполнением повседневных действий? Важно знать, что возможно, ежемесячные взносы, которые вы оплачиваете в больничную кассу, включают платежи за страхование долгосрочного ухода – "Битуах сиуди". Это важное и необходимое страхование, которое в трудные дни может очень вам помочь, поэтому важно проверить его наличие и знать, как им воспользоваться. Это страховой полис, по которому должны выплачиваться суммы в тысячи шекелей в месяц, обычно на 5 лет, для тех, кто ограничен в некоторых базовых действиях (одевание, купание, передвижение, еда, вставание и контроль над недержанием), или страдает от когнитивного заболевания, такого как деменция.

Пример: Нина, 84 года, член больничной кассы "Маккаби", страдает от множества заболеваний: болезнь Паркинсона, частые падения, головокружение и недержание мочи. Нина получает 21 час ухода от Битуах Леуми с начала 2024 года из-за ограничений в выполнении повседневных действий, таких как одевание, купание и контроль за недержанием. Она обратилась в компанию "Менора", которая сейчас осуществляет страхование необходимости в продолжительном уходе для членов больничной кассы "Маккаби", и попросила назначить выплаты, положенные по полису "Битуах сиуди". Однако "Менора" отправила Нине письмо с ненужными требованиями, среди которых было такое: предоставить "заявление" от метапелет, которая помогает Нине большую часть дня. Нина обратилась в адвокатский офис Меиры Зоар, и после получения нужных документов адвокат написали письмо в "Менору", объяснив, что состояние Нины, требующее ухода, началось в 2024 году, до вступления в силу изменений в законе о страховании "Битуах сиуди" при необходимости продолжительного ухода, и поэтому нет надобности требовать заявление от помощницы. В результате Нина начала получать около 4 200 шекелей в месяц, в том числе ретроактивно за прошлый год.

И еще пример Олега, 78 лет, члена больничной кассы "Клалит", страдающего от заболеваний сердца, диабета, гипертонии, перенесшего операцию по замене тазобедренных суставов, имеющего проблемы с позвоночником. Он уже год получает 17 часов ухода от Битуах леуми. Олег сам обратился в страховую компанию "Харэль", которая страхует членов больничной кассы "Клалит" страховкой "Битуах сиуди", с просьбой выплачивать ему положенные деньги. Однако компания "Харэль" отклонила его требование без проведения проверки. Олег обратился в адвокатский офис Меиры Зоар. Был подан иск, к которому были приложены необходимые документы и где утверждалось, что компания "Харэль" не имела права отклонить требование без проверки. После подачи иска был проведен процесс медиации, и Олег получил единовременную сумму около 40 000 шекелей, а также продолжение выплат в размере около 5 200 шекелей в месяц на следующие четыре года.

Адвокатский офис Меиры Зоар работает уже много лет в области страхования "Битуах сиуди", являясь эксклюзивным представителем застрахованных из русскоязычного сектора, и точно знает, как предоставить правильные и доступные решения по всей стране. Офис возглавляет опытный адвокат Меира Зоар, чья фирма уже много лет занимается исключительно подачей исков против страховых компаний по "Битуах сиуди". Адвокатский офис подал два важных коллективных иска в области страхования "Битуах сиуди" – один против четырех крупнейших страховых компаний Израиля по вопросу лишения баллов для лиц, страдающих от недержания и имеющих право на получение выплат по страховке "Битуах сиуди" (иск был утвержден), и второй иск был подан совсем недавно в Центральный окружной суд против компании "Харэль" по поводу полисов "Битуах сиуди" для пенсионеров больничной кассы "Клалит".

Благодаря отличной репутации адвокатского офиса Меиры Зоар, удается добиваться отличных финансовых результатов для застрахованных.

О предмете коллективного иска и других успехах адвокатского офиса Меиры Зоар можно прочитать на сайте.

Главный офис компании расположен в бизнес-центре Бней-Брака. Но важно отметить, что сотрудники компании работают по всему Израилю – от севера до юга, включая Эйлат, и могут помочь в решении ваших проблем.

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