Масштабное исследование показывает, что генетика играет основную роль в развитии подагры

Международная группа ученых провела исследование, в котором рассмотрела генетические данные, собранные у 2,6 миллионов человек. Это число включало 120295 человек с подагрой.

При сравнении генетических кодов людей, страдающих подагрой, с людьми, у которых подагры нет, команда обнаружила 377 специфических участков ДНК , в которых имелись вариации, характерные для этого заболевания, – 149 из которых ранее не были связаны с подагрой.

Подагра начинает развиваться, когда в крови поднимается уровень мочевой кислоты, которая затем образует острые кристаллические иглы в суставах. Иммунная система начинает атаковать эти кристаллы, что приводит к боли и дискомфорту. Исследователи предполагают, что генетика важна на каждом этапе этого процесса. В частности, она влияет на вероятность атаки иммунной системы организма на кристаллы и на то, как мочевая кислота перемещается по организму.

Новое исследование помогает лучше понять причины подагры и дает ученым больше возможностей для изучения заболевания и методов лечения, особенно в плане управления иммунным ответом организма на накопление мочевой кислоты. Исследователи предполагают, что уже существующие препараты можно перепрофилировать для этой работы.