Полуфабрикат Golden Chips из Бельгии отзывается из продажи из-за листерии

Импортер замороженных продуктов компания "Кафу-Зан" обращается к потребителям с просьбой вернуть полуфабрикат Golden Chips – нарезанный картофель для жарки во фритюре производства бельгийской компании "Агристо" из-за обнаружения бактерии Listeria monocytogenes, которая может вызывать листериоз.

Речь идет о продукте с датой производства 01.08.2024 со сроком годности до 01.07.2026, торговая марка Golden Chips, упаковки по 1,5 кг. Серийный номер партии 24008, штрих-код 7290012245312.

По согласованию с минздравом, импортер изымает товар из точек сбыта. Потребителей просят не использовать вышеназванную картошку в пищу. Для разъяснений и вопросов можно обращаться по телефонам 076-5308911, 0508882514 и по электронной почте [email protected].

Листерия - род грамположительных патогенных бактерий. Некоторые виды являются возбудителями заболеваний животных и человека. Из шести известных в настоящее время видов листерий только L. monocytogenes патогенен для человека, а L. ivanovi — для животных. Патогенные виды вызывают листериоз.

Проникает в кровь через пищевод, она накапливается в печени и селезенке, поражает лимфатические узлы. Болезнь представляет особый риск для новорожденных, беременных женщин (угроза плоду) и людей с ослабленной иммунной системой.

Заражение в раннем послеродовом периоде чревато кишечными расстройствами, менингитом и менингоэнцефалитом (воспаление мозговых оболочек и головного мозга), развитием сепсиса. Поддается лечению антибиотиками.