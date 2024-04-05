Полгода войны: на 950% выросло число обращений в "Эран" о тревоге, травме и утрате

Некоммерческая организация по оказанию анонимной эмоциональной и психологической помощи "Эран" сообщает о значительном росте количества обращающихся за последние шесть месяцев. Существенно выросла нужда в психологической поддержке у мужчин, у военнослужащих и у подростков.

"Эран" в Израиле это первая служба, куда человек может обратиться как за психологической помощью, так и за консультацией по поводу получения поддержки по месту жительства. В пятницу, 5 апреля, "Эран" опубликовала отчет о своей деятельности за последние полгода, приуроченный к шестому месяцу с начала войны.

В телефонный центр "Эран" и на сайт организации с начала войны поступило 172 тысячи обращений – в среднем, по 33 тысячи обращений в месяц. В первый месяц войны "Эран" обработала 44 тысячи обращений.

За время войны количество обращений от мужчин выросло на 10% – а как известно, мужчины нечасто обращаются за психологической и эмоциональной помощью. На 125% увеличилось количество от нуждающихся в помощи подростков.

В сравнении с полугодом, предшествовавшим войне, количество обращений по поводу тревоги, психологической травмы и утраты выросло в период войны на 950%. Количество обращений, касающихся депрессии, психических расстройств и чувства одиночества также значительно выросло.

С начала войны в "Эран" обратились 38240 подростков и молодых людей до 24-летнего возраста, 60% обратившихся – девушки, 40% – юноши. Треть обращений касалась тревоги и стресса, каждый пятый звонок был связан с психологическими проблемами, депрессией и психическими расстройствами.