Медперсонал больниц попросили в ближайшие дни быть готовыми в любой момент выйти на работу
время публикации: 04 апреля 2024 г., 21:41 | последнее обновление: 04 апреля 2024 г., 21:41
В министерство здравоохранения были вызваны директора всех израильских больниц для обсуждения действий на фоне исходящих от Ирана угроз. Об этом вечером 4 апреля сообщили телеканалы "Кан-11" и "Кешет-12".
Минздрав попросил больницы позаботиться о том, чтобы в ближайшие выходные на рабочих местах находилось достаточное количество персонала, а также попросить врачей и младший медперсонал в ближайшие дни быть готовыми в любой момент выйти на работу.
Кроме того, минздрав попросил провести в больницах учения, на которых бы отрабатывались действия в случае ЧС с большим количеством пострадавших.
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