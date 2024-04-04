Медперсонал больниц попросили в ближайшие дни быть готовыми в любой момент выйти на работу

В министерство здравоохранения были вызваны директора всех израильских больниц для обсуждения действий на фоне исходящих от Ирана угроз. Об этом вечером 4 апреля сообщили телеканалы "Кан-11" и "Кешет-12".

Минздрав попросил больницы позаботиться о том, чтобы в ближайшие выходные на рабочих местах находилось достаточное количество персонала, а также попросить врачей и младший медперсонал в ближайшие дни быть готовыми в любой момент выйти на работу.

Кроме того, минздрав попросил провести в больницах учения, на которых бы отрабатывались действия в случае ЧС с большим количеством пострадавших.