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Медперсонал больниц попросили в ближайшие дни быть готовыми в любой момент выйти на работу

время публикации: 04 апреля 2024 г., 21:41 | последнее обновление: 04 апреля 2024 г., 21:41
Больница "Зив", отделение в бомбоубежище
Ayal Margolin/FLASH90

В министерство здравоохранения были вызваны директора всех израильских больниц для обсуждения действий на фоне исходящих от Ирана угроз. Об этом вечером 4 апреля сообщили телеканалы "Кан-11" и "Кешет-12".

Минздрав попросил больницы позаботиться о том, чтобы в ближайшие выходные на рабочих местах находилось достаточное количество персонала, а также попросить врачей и младший медперсонал в ближайшие дни быть готовыми в любой момент выйти на работу.

Кроме того, минздрав попросил провести в больницах учения, на которых бы отрабатывались действия в случае ЧС с большим количеством пострадавших.

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