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Минздрав предупреждает об опасности купания в Кирьят-Хаиме

время публикации: 05 августа 2025 г., 13:24 | последнее обновление: 05 августа 2025 г., 13:31
Минздрав предупреждает об опасности купания в Кирьят-Хаиме
Meir Vaaknin/Flash90

Министерство здравоохранения Израиля предупреждает об опасности купания на пляжах Неот в Кирьят-Хаиме – северном, центральном и южном.

Причина: аномальные результаты микробиологических исследований прибрежных вод.

Предупреждение действует до дальнейшего уведомления.

Сейчас в Израиле жарко, температура воды в Средиземном море около 30 градусов, волны ниже 1 метра. На пляжах множество отдыхающих.

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