Минздрав предупреждает об опасности купания в Кирьят-Хаиме
время публикации: 05 августа 2025 г., 13:24 | последнее обновление: 05 августа 2025 г., 13:31
Министерство здравоохранения Израиля предупреждает об опасности купания на пляжах Неот в Кирьят-Хаиме – северном, центральном и южном.
Причина: аномальные результаты микробиологических исследований прибрежных вод.
Предупреждение действует до дальнейшего уведомления.
Сейчас в Израиле жарко, температура воды в Средиземном море около 30 градусов, волны ниже 1 метра. На пляжах множество отдыхающих.