Минздрав предупреждает об опасности купания в Кирьят-Хаиме

Министерство здравоохранения Израиля предупреждает об опасности купания на пляжах Неот в Кирьят-Хаиме – северном, центральном и южном.

Причина: аномальные результаты микробиологических исследований прибрежных вод.

Предупреждение действует до дальнейшего уведомления.

Сейчас в Израиле жарко, температура воды в Средиземном море около 30 градусов, волны ниже 1 метра. На пляжах множество отдыхающих.