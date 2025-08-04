"Пластиковый кризис" обходится миру в 1,5 трлн долларов

Согласно новому отчету, опубликованному в медицинском журнале The Lancet, глобальный "кризис пластика" ежегодно обходится государствам и налогоплательщикам в 1,5 триллиона долларов. Эти расходы связаны с ростом числа заболеваний, травм, инвалидностей и смертей, вызванных загрязнением окружающей среды пластиком – от суши и морей до самого человеческого организма.

В обзоре, опубликованном 3 августа, говорится, что к 2060 году объемы производства пластика утроятся, при этом переработке подвергается менее 10% отходов, а около 8000 мегатонн уже накопились в окружающей среде. Пластик наносит вред на всех этапах своего жизненного цикла: от добычи ископаемого сырья и производства до использования человеком и выброса в природу, отмечает британское издание. В отчете также подчеркивается, что вред от пластикового загрязнения непропорционально сильно затрагивает уязвимые и малообеспеченные группы населения.

Это еще одно тревожное напоминание специалистов о масштабах и серьезности пластиковой угрозы. Журнал The Lancet назвал пластик "материалом, определяющим нашу эпоху". Если раньше внимание было сосредоточено на загрязнении океанов и рек, то теперь микропластик обнаруживают и внутри человеческого тела – включая грудное молоко и даже мозговую ткань.

Публикация отчета также стала стартом новой инициативы – системы наблюдения под названием "Обратный отсчет журнала Lancet по вопросам здоровья и пластика", которая будет отслеживать прогресс политических мер по борьбе с этой проблемой. Запуск инициативы совпал с финальным этапом переговоров в Женеве, где представители 175 стран пытаются выработать первый в истории Глобальный договор по пластику. Активисты надеются, что переговоры, которые продлятся с вторника по 14 августа, приведут к установлению обязательных целей по сокращению объёмов производства пластика. Однако некоторые страны, включая Китай, Россию, Иран и Саудовскую Аравию, выступают против таких мер, настаивая вместо этого на расширении переработки пластиковых отходов.

По данным The Lancet, крупные нефтехимические компании играют ключевую роль в росте производства пластика, так как все активнее переводят свой бизнес на выпуск пластиковых изделий в ответ на глобальное снижение спроса на ископаемое топливо. В исследовании также отмечается, что различные виды пластика содержат около 16 000 химических веществ, которые могут проникать в организм человека через дыхание, при проглатывании или всасывании через кожу – чаще всего через упаковку и контейнеры для еды и напитков.