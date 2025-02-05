Как сейчас получить положенные вам деньги по "Битуах сиуди"?

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Недавно стало известно об изменениях в условиях коллективного страхования длительного ухода "Битуах сиуди" во всех больничных кассах, вступивших в силу с 1.01.25, которые ужесточают критерии получения денег по уходу по полисам больничных касс.

Наряду с ужесточением условий страхования, страховые компании не спешат одобрить иски по долгосрочному уходу, и нужно хорошо знать закон, правила регулирования и понимать, как правильно действовать, чтобы получить деньги и позаботиться о своих законных правах.

31.12.24 адвокатский офис Меиры Зоар подал просьбу об одобрении коллективного иска против страховой компании "Арэль" по делу пенсионеров – работников больничной кассы "Клалит".

Компания "Арэль" уже много лет страхует членов больничной кассы "Клалит" страхованием по продолжительному уходу "Битуах сиуди". Согласно полису "Битуах сиуди" больничных касс, возраст, в котором застрахованный впервые присоединился к страхованию, определяет его право на размер ежемесячного пособия. Чем моложе вы были, когда присоединились к этой страховке, тем большую ежемесячную сумму вы будете получать, если окажетесь в состоянии, при котором необходим длительный уход. Кроме того, следует знать, что "Арэль" также страховала до 2018 года пенсионеров больничной кассы "Клалит" специальным, составленным именно для них, коллективным страховым полисом.

Согласно полису пенсионеров больничной кассы "Клалит", гарантированная им ежемесячная сумма в случае необходимости длительного ухода составляет более 6000 шекелей в течение 5 лет.

78-летняя П., член больничной кассы "Клалит", а также пенсионерка больничной кассы "Клалит", заболела. В последние годы у нее появились хронические заболевания, в том числе почечная недостаточность, гипертония, серьезные проблемы со спиной, ограничения движений, повторяющиеся падения. П. около года назад обратилась в компанию "Арэль" с просьбой получать выплаты по уходу в связи с тем, что она ограничена в передвижении, одевании и купании. Однако "Арэль" отклонила иск П., даже не произведя врачебный осмотр и без заключения относительно ее состояния здоровья. Получив отказ, П. обратилась в адвокатскую контору Меиры Зоар. Проверка документов, которые П. предоставила, показала, что ей назначена небольшая сумма ежемесячных выплат от "Арэль", поскольку она присоединилась к страховке только после 60 лет. В настоящее время эта сумма составляет в общей сложности 3200 шекелей в месяц только в течение 5 лет. Это открытие удивило адвоката, так как П., как и другие пенсионеры больничной кассы "Клалит", уже много лет застрахована страховкой "Битуах сиуди" в "Арэле", еще с тех времен, когда она была сотрудницей " Клалит", задолго до 60 лет, в связи с чем возник вопрос, почему она считается присоединившейся к страхованию только после 60 лет, т.е. только с 2018 года?

Чтобы выяснить приведенный выше вопрос, который был актуален и для других клиентов, обратившихся в адвокатский офис Меиры Зоар с теми же проблемами (пенсионеры больничной кассы "Клалит", которые уже много лет застрахованы "Арэль" страхованием "Битуах сиуди"), Меира Зоар начала с запросов и требований ответов и получения документов от компании "Арэль".

По итогам судебного разбирательства картина прояснилась следующим образом: в конце 2017 года, согласно приказу контролера страхового надзора, в Израиле были отменены коллективные страховки по месту работы, и согласно этому приказу, страховая компания была обязана связаться с застрахованным и предложить ему два варианта:

а. Продолжать коллективный полис в частном порядке с теми же выгодными условиями и правами

b. Присоединиться к обычной страховке через больничную кассу и получать льготную компенсацию в зависимости от возраста пенсионера на данный момент (старше 60 лет).

Однако, судя по всему, именно в этот момент "Арэль" решила нарушить закон в отношении пенсионеров больничной кассы "Клалит" и обратилась к ним с письмом, в котором содержится лишь предложение присоединиться к страховке через больничную кассу. Им не была предложена, как требуется, возможность продолжить коллективный полис в качестве частного полиса.

В результате, многие пенсионеры больничной кассы "Клалит", в том числе и П, оказываются застрахованными на обычных условиях для всех членов больничной кассы, нестабильным полисом, который впоследствии может быть аннулирован и который дает им право на получение ежемесячных выплат в размере 3200 шекелей вместо примерно 6000 шекелей, которые они имели бы право получать по коллективному полису.

Кроме того, при продлении полисов пенсионеров больничной кассы "Клалит", страховая компания "Арэль" не должна ужесточать критерии получения ежемесячных выплат по уходу, она не может уменьшить денежную сумму – а это именно то, что происходит в настоящее время с коллективными полисами "Битуах сиуди" членов больничных касс, которыми застрахованы пенсионеры, и, таким образом, ущерб для пенсионеров из-за нарушения закона со стороны "Арэль" огромен.

Получив эту информацию, как уже упоминалось, адвокатский офис Меиры Зоар буквально на днях от имени П. и от имени Совета потребителей, присоединившегося к иску, подал ходатайство об одобрении коллективного иска против "Арэль" в Центральный районный суд, с целью исправить несправедливость по отношению к пенсионерам "Клалит". В то же время, и для того, чтобы П. начала получать пособия по уходу, мы потребовали от "Арэль" провести функциональное обследование П., чтобы оценить ее состояние здоровья, после чего она получила право на базовую ежемесячную выплату по действующему полису (3200 шекелей), независимо от разногласий, которые выяснятся в решении по коллективному иску.

Здесь следует отметить: полисы "Битуах сиуди" больничных касс, в конечном итоге, требуют непосредственной юридической конфронтации против страховых компаний. Поскольку выплаты по "Битуах сиуди" составляют сотни тысяч шекелей, страховым компаниям выгодно бороться за более низкую оплату или отказываться платить, используя любые причины, а им должны противостоять юридические знания, репутация и профессионализм.

Адвокатский офис Меиры Зоар на протяжении многих лет работает с русскоязычными израильтянами по всей стране и представляет их интересы в исках против страховых компаний, умея обеспечить правильную юридическую помощь застрахованному максимально безопасно, быстро и эффективно.

Офис возглавляет опытный адвокат Меира Зоар, чья фирма уже много лет занимается исключительно подачей исков против страховых компаний по "Битуах сиуди". Адвокат Меира Зоар непосредственно работает с каждым клиентом. Благодаря репутации офиса, и после того, как было получено положительное решение Центрального районного суда на поданный коллективный иск в области страхования долгосрочного ухода против 4 крупнейших страховых компаний Израиля, адвокатскому офису Меиры Зоар удается добиться отличных результатов для клиента.

О предмете коллективного иска и других успехах адвокатского офиса Меиры Зоар можно прочитать на сайте.

Главный офис компании расположен в бизнес-центре Бней-Брака. Но важно отметить, что сотрудники компании работают по всему Израилю – от севера до юга, включая Эйлат, и могут помочь в решении ваших проблем.

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