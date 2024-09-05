Компания Fenster's отзывает серию товаров из-за не указанной на упаковке сои

Компания по производству кондитерских изделий Fenster's сообщила об отзыве из продажи коллекцию сладостей из марципана: классический, эспрессо, с вишней и с фисташками, покрытых темным шоколадом в индивидуальных упаковках.

В ходе проверки, проведенной отделом надзора за продуктами питания при бюро здравоохранения Хайфы было установлено, что в списке ингредиентов на упаковке не упоминается, что продукция содержит сою – один из аллергенов. Также оказалось, что на упаковках указано "без глютена", тогда как производитель не имеет сертификатов для такой маркировки.

Из продажи отзываются: марципан классический, покрытый темным шоколадом, штрих-код 7290115668902; марципан вишневый – в темном шоколаде, штрих-код 7290115668919; марципан фисташковый – в темном шоколаде, штрих-код 7290115668926; марципан эспрессо – в темном шоколаде, штрих-код 7290115668933. Бренд – Fenster's marzipan handmade, масса в упаковке 220 г, производитель – Fenster's.

Потребителей с аллергией на сою и/или с чувствительностью к глютену просят не употреблятьо вышеназванные товары. Компания-производитель по согласованию с минздравом занимается сбором продукции из каналов сбыта.

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