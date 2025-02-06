Минздрав сообщает: у пяти малышей в Реховоте диагностирован легочный туберкулез

Министерство здравоохранения сообщило о пяти случаев легочного туберкулеза у маленьких детей в Реховоте. По данным эпидемиологического расследования, дети заразились от одной из работниц детского сада. Минздрав продолжает эпидемиологическое расследование и находится в постоянном контакте с родителями малышей.

Сообщается, что состояние работницы и детей удовлетворительное.

После того, как у сотрудницы детского сада был диагностирован туберкулез, окружное бюро здравоохранения совместно с отделом по борьбе с туберкулезом в минздраве приняли меры для разъяснения родителям необходимых действий.

Отмечается, что риск заражения туберкулезом у маленьких детей низкий, поскольку механизм кашля у младенцев недостаточно развит для распространения бактерии.

Минздрав продолжает изучение ситуации и будет информировать родителей детей и общественность по мере необходимости.