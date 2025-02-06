Новые лекарства и технологии: представлены рекомендации по "корзине лекарств"

Общественная комиссия по расширению "корзины лекарств" на 2025 год – перечня медицинских услуг и препаратов, которые субсидируются государством – завершила свою работу и представила рекомендации министру здравоохранения. Комиссия рекомендует включить в "корзину лекарств" 117 препаратов и технологий, необходимых для лечения примерно 318 тысяч человек, с общей стоимостью 650 миллионов шекелей.

В сообщении министерства здравоохранения указано, что в этом году корзина медицинских препаратов и услуг предлагает значительные нововведения в области профилактической медицины, включая расширение вакцинации и скрининговых обследований, необходимых для раннего выявления заболеваний.

Включены также лекарства и технологии для лечения хронических болезней, таких как диабет, гипертензия легких, заболевания почек и другие. В "корзину лекарств" включены и инновационные препараты для лечения рака и технологии для улучшения качества в жизни.

Лекарства и технологии для профилактики заболеваний

Вакцинация от RSV – респираторно-синцитиального вируса человека, – для всех новорожденных в Израиле. Вакцинация предотвращает тяжелые респираторные заболевания: вирус RSV является основной причиной инфекции нижних дыхательных путей у новорожденных и детей, пик заболеваемости приходится на период дождей. Этот вирус является наиболее частой причиной бронхиолита и пневмонии у детей до года. В США вакцинация одобрена в 2023 году.

Расширение охвата вакцинацией от вируса папилломы человека (HPV) для подростков, а также для мужчин и женщин до 26-летнего возраста. Предотвращает заражение HPV, являющегося одной из причин заболеваний раком шейки матки, анального канала, влагалища, ротовой полости и глотки и полового члена.

Расширение скрининга на мутацию генов-супрессорово опухолей BRCA также на евреек эфиопского происхождения. Эта мутация может повысить риск заболевания раком молочной железы и раком яичников.

Скрининг с использованием компьютерной томографии с низкой лучевой нагрузкой для раннего выявления рака легких для пациентов из групп риска в возрасте 65-75 лет.

Лекарства и технологии для лечения хронических заболеваний

Онкология – включены инновационные препараты для онкологических и гематологических больных для улучшения ведения заболевания и качества жизни, а также диагностические тесты и радиационные технологии для лечения метастазов.

Диабет – расширено использование гибридной автоматической системы мониторинга сахара и введения инсулина для возрастной группы 41 год и старше.

Включены также новые методы лечения, препараты и технологии для пациентов с кардиологическими, нефрологическими заболеваниями, препараты и методы лечения в области психического здоровья и других направлений медицины.

Технологии и лекарства для улучшения качества жизни

Протезы для влажной среды для людей с ампутацией нижних конечностей.

Лечение алопеции для людей со значительной потерей волос.

Картирование мозга для диагностики болезни Паркинсона и подбора подходящего лечения.

Общая анестезия для хирургических стоматологических процедур для детей до 18 лет.