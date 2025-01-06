Израильская команда кардиологов спасает жизни детей в Замбии

Израильская организация, оказывающая бесплатную помощь детям в странах с ограниченным доступом к медицине, в конце прошлого года лечила детей из Замбии, страдающих врожденным пороком сердца.

Организация Save a Child's Heart (SACH) провела операции на открытом сердце и катетеризационные процедуры для 25 детей с тяжелыми заболеваниями в течение четырех дней. Миссия, прошедшая в Лусаке, столице Замбии, объединила международную команду врачей, включая специалистов из израильского Медицинского центра Вольфсона, Кардиологического института Джакайя Киквете в Танзании и Национальной кардиологической больницы Замбии. SACH также готовится передать важные медицинские материалы и портативный эхокардиограф, который будет использоваться как в операционной, так и в катетеризационной лаборатории, чтобы помочь местным медицинским командам продолжить успешное развитие миссии.

Израильская организация активно сотрудничает с министерством здравоохранения Замбии с 2017 года, предоставив помощь более чем 100 детям и обучив местных врачей современным методам лечения заболеваний сердца.

Организация Save a Child's Heart была основана 1995 году доктором Ами Коэном. С тех пор израильские врачи спасают жизни детей с серьезными сердечными заболеваниями в странах, где доступ к детской кардиологической помощи ограничен или отсутствует. Организация привозит детей в Израиль для лечения, проводит миссии в других странах и обучает местных медиков.