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Здоровье

Депрессия может передаваться от матери к ребенку через раннее взаимодействие

Исследования
Душевное здоровье
Дети
время публикации: 06 января 2025 г., 13:40 | последнее обновление: 06 января 2025 г., 13:48
Депрессия может передаваться от матери к ребенку через раннее взаимодействие
AP Photo/Carlos Giusti

Матери с признаками депрессии обычно меньше поддерживают положительные эмоции своих младенцев. В результате у детей, которым не хватает поддержки, есть высокий риск проявления депрессивных симптомов.

Исследователи из Канады хотели понять, каким образом симптомы депрессии могут передаваться от матерей к младенцам. Они выдвинули гипотезу, что мама с более выраженными симптомами депрессии в первый год после родов будет реже поддерживать положительные эмоции своего ребенка. В свою очередь, младенец, получающий недостаточную поддержку, с большей вероятностью будет проявлять депрессивные симптомы в раннем детстве.

В эксперименте участвовали 128 матерей и их детей. Сбор данных группы осуществлялся в три этапа: в раннем младенчестве (примерно в 6-7 месяцев), в позднем младенчестве (около 12 месяцев) и в раннем детстве (примерно 20 месяцев). Для сбора информации использовались онлайн-опросы. Матери оценивали свои симптомы депрессии с помощью Эдинбургской шкалы послеродовой депрессии на первом и втором этапах, а симптомы депрессии у детей – с помощью Контрольной категории поведения детей в возрасте 1,5-5 лет на третьей стадии.

Помимо опросов исследователи записывали на видео взаимодействие матерей со своими младенцами в течение 30 минут. Записи использовались для анализа и оценки реакции женщин на положительные эмоции детей.

Результаты показали, что 22% матерей имели выраженные симптомы послеродовой депрессии. Женщины, которые показывали признаки расстройства, более сдержанно реагировали на положительные эмоции своих младенцев. В ответ дети, которые получали меньше поддержки своим позитивным эмоциям, постепенно проявляли признаки депрессии.

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