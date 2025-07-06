Новая генная терапия против старения продлевает продолжительность жизни до 20%

В недавней работе, опубликованной в журнале Molecular Therapy, международная команда ученых из Института неврологии Автономного университета Барселоны показала, что увеличение уровня секретируемой формы белка Клото (s-KL) способствует более здоровому старению у мышей. С помощью генной терапии исследователи изменили клетки животных так, чтобы они вырабатывали больше s-KL. К 24 месяцам жизни – возрасту, сопоставимому с примерно 70 годами у человека – мыши, прошедшие лечение, демонстрировали заметное улучшение мышечной силы, костной плотности и умственных способностей.

Мыши, получавшие терапию с белком s-KL, прожили на 15-20% дольше и показали лучшие физические показатели – у них были более развитые мышечные волокна и сниженный уровень фиброза, что свидетельствует о более здоровом состоянии мышц. Кроме того, у самок улучшилось качество костной ткани: структура трабекул сохранялась лучше, что может указывать на защитный эффект против остеопороза. В головном мозге лечение стимулировало образование новых нервных клеток и усилило активность иммунной системы в гиппокампе, что может положительно сказаться на когнитивных способностях.

Терапия с использованием вирусных векторов заключается во введении в клетки организма копий гена, отвечающего за выработку нужного белка, чтобы они самостоятельно начали его производить. В эксперименте мышам вводили такие векторы как внутривенно, так и напрямую в мозг, чтобы обеспечить выработку s-KL и в нервной системе.

Ранее ученые уже запатентовали применение белка Klotho для лечения нарушений когнитивных функций. После текущего исследования были поданы еще три патентные заявки, охватывающие использование Klotho для укрепления костей и мышц, а также в целях продления жизни.