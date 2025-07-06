Генетика играет важную роль в том, как часто плачут дети

Исследование, проведенное учеными из Университета Уппсалы и Каролинского института, показало, что склонность младенцев к плачу в значительной степени определяется генетикой. В рамках работы были проанализированы данные о поведении при сне и плаче у 1000 пар близнецов из разных регионов Швеции. Оценка проводилась на основании анкет, заполненных родителями, когда детям было 2 и 5 месяцев. Это одно из первых исследований, в котором удалось отдельно рассмотреть влияние генетических и внешних факторов на поведение младенцев в раннем возрасте.

Результаты показали, что именно длительность плача оказалась наиболее зависимой от генетических факторов среди всех изученных показателей. В возрасте двух месяцев около 50% различий во времени плача объяснялись наследственностью, а к пяти месяцам эта доля увеличивалась до 70%. Оставшиеся различия связаны с уникальными условиями среды, индивидуальными для каждого ребенка и не разделяемыми с его близнецом, а также с трудностями в их точной идентификации.

Чтобы различить влияние наследственности и окружающей среды, исследователи сравнили поведение однояйцевых и разнояйцевых близнецов. Однояйцевые близнецы имеют почти идентичный генетический материал, тогда как у разнояйцевых он совпадает примерно на 50%. При этом обе группы растут в схожих семейных и бытовых условиях. Если поведение однояйцевых близнецов оказывается более схожим, чем у разнояйцевых, это указывает на сильное влияние генетических факторов. Такой метод позволил ученым оценить, насколько наследственными являются частота плача, особенности сна и способность младенцев быстро успокаиваться.

Не все аспекты поведения младенцев так сильно зависят от наследственности. К примеру, ночные пробуждения в большей степени обусловлены внешними факторами. Это могут быть привычки, связанные с укладыванием ко сну, условия в помещении, где спит ребенок, или особенности ухода. Однако структура исследования не позволяла точно определить, какие именно факторы оказывают влияние. Способность к адаптации продемонстрировала смешанное влияние генетики и среды. В возрасте двух месяцев ее формирование в основном зависело от внешних условий, но к пяти месяцам генетический фактор начал играть более заметную роль. Эти изменения говорят о том, что вмешательства на ранних этапах развития могут влиять на сон и поведение младенца, однако с возрастом некоторые черты все больше определяются наследственностью.