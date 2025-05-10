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Наука и Хайтек

Ученые считают, что генетика может объяснить, в каком возрасте дети начинают ходить

Исследования
Дети
время публикации: 10 мая 2025 г., 11:45 | последнее обновление: 10 мая 2025 г., 11:52
Ученые считают, что генетика может объяснить, в каком возрасте дети начинают ходить
Hadas Parush/Flash90

Согласно исследованию ученых из Университета Суррея в Великобритании, 11 генетических маркеров могут объяснить примерно 25% различий в том, когда дети начинают ходить самостоятельно. Анализ, который затронул 71 000 детей из Норвегии, Нидерландов и Великобритании, показал, что гены, влияющие на то, в каком возрасте дети начинают ходить, во многом совпадают с генами, связанными с размером мозга и количеством извилин на его поверхности – показателями, связанными с когнитивными способностями.

Интересно, что некоторые из этих же генов также связаны с риском развития синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Ученые предполагают, что более подвижные дети с коротким временем концентрации могут чаще двигаться, что способствует более раннему освоению ходьбы.

"Родители могут обеспечить детям благоприятную среду и поддержку, но полностью контролировать процесс они не в силах", – сказала Euronews Health Анжелика Рональд, профессор психологии и генетики и старший автор исследования. "На возраст, в котором дети начинают ходить, также влияют гены", – добавила она.

В будущем команда намерена исследовать, как гены взаимодействуют с окружающей средой в процессе раннего развития детей, чтобы определить оптимальные условия для их роста. Однако уже сейчас полученные результаты могут успокоить родителей, обеспокоенных тем, что они якобы недостаточно помогают своим детям научиться ходить самостоятельно.

Наука и Хайтек
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