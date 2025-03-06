Минздрав намерен добавлять магний в опресненную воду

Министерство здравоохранения опубликовало черновик поправки к Постановлениям о здоровье населения, касающимся качества питьевой воды в Израиле.

Поправка предлагает добавлять магний в воду на опреснительных установках — в экспериментальном порядке или на постоянной основе — но не указывает источник финансирования или сторону, которая будет отвечать за процесс добавления.

Согласно черновику, "предлагается добавить... положение, которое позволит генеральному директору министерства здравоохранения разрешить добавление магния и кальция в опресненную воду, поставляемую для питья, с согласия поставщика воды или по его просьбе, при условии, что добавление будет осуществляться на опреснительной установке".

В пояснительной записке к черновику постановления сотрудники минздрава утверждают, что "употребление магния и кальция в достаточных количествах имеет важное значение для здоровья", и что магний и кальций из воды усваиваются организмом относительно быстрее, чем из пищи.

В пояснительной записке также отмечается, что "большинству населения Израиля поставляется определенное количество опресненной воды. В некоторых районах доля опресненной воды значительно выше, чем воды из других источников. В то время как средняя концентрация магния в воде из природных источников составляет около 30 миллиграммов на литр, во многих районах страны в течение части года поставляется питьевая вода с содержанием магния менее 10 миллиграммов на литр".