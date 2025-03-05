Лама, помогающая больным детям, признана самой старой в мире из живущих в неволе

Лама, которая проводит свои дни, помогая хронически больным детям в лагере в Северной Каролине (США), была признана старейшей ламой в мире, живущей в неволе.

Книга рекордов Гиннесса объявила на прошлой неделе, что без 100 дней 28-летний Уайттоп стал самой старой ламой, живущей не на воле. Животное известно своим спокойным, добрым и внимательным характером. Его любимое занятие – лежать неподвижно, пока его гладят.

В 2006 году Уайттоп был передан в лагерь Victory Junction, который предназначен для детей, страдающих тяжелыми заболеваниями. Лагерь основал сын великого гонщика NASCAR Ричарда Петти в честь своего сына Адама, которому было 19 лет, когда он погиб в аварии в 2000 году во время подготовки к гонке.

Уайттоп является частью программы Animal Adventure Program, в рамках которой дети могут его гладить, чистить и делать с ним фотографии. Его день начинается с большой миски завтрака, после чего он "работает" с 9:30 утра до полудня. Затем у него небольшой перерыв на обед, а потом он снова проводит время с участниками лагеря с 3 до 6 вечера.

Билли Дэвис, директор амбара лагеря, рассказывает, что лама действительно помогает детям раскрыться, когда они взаимодействуют с ним. Сначала животное может показаться немного пугающим, но как только они подходят к нему, начинают гладить и заботиться о нем, они понимают, насколько он добрый и милый.

Дэвис считает, что долгую жизнь Уайттопу обеспечили отличное ветеринарное обслуживание, регулярные физические упражнения и его любовь к "работе". Несмотря на то, что в преклонном возрасте лама страдает от артрита, в целом он остается в хорошей форме. Животное подвергается стрессу лишь тогда, когда миниатюрная горная корова по кличке Гас-Гас и два миниатюрных ослика, которые живут в том же лагере, оставляют его одного.