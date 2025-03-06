В РАМБАМ спасли женщину с подставкой для полотенец, пробившей глаз и мозг

С уникальным случаем довелось столкнуться сотрудникам нейрохирургического отделения больницы РАМБАМ в Хайфе: пациентка упала на подставку для бумажных полотенец, и острый штырь пробил ей глазницу и попал в мозг.

Но несмотря на устрашающие рентгеновские снимки оказалось, что существенного повреждения это ранение ей не причинило. "Такое бывает один раз на миллион", – цитирует специалистов РАМБАМ сайт новостной службы 12 канала ИТВ.

Необычная пациентка поступила в отделение неотложной помощи больницы РАМБАМ некоторое время назад: жительница Крайот в возрасте около 40 лет держала в руках подставку для рулона бумажных полотенец, находясь в своей кухне, неожиданно она поскользнулась и упала. Штырь от подставки глубоко вошел в ее глазницу.

Медсестра травматологии Ася Виник рассказала, что получив сообщение о женщине, доставленной с инородным телом в голове, и находящейся при этом в сознании, медики подумали, что речь идет о поверхностном повреждении. Однако и вид пациентки с глубоко засевшей в глазу подставкой для полотенец, и снимки компьютерной томографии и рентгена однозначно указывали: предмет глубоко проник внутрь черепа.

"Этот случай один на миллион – предмет, проникший в мозг и не вызвавший серьезных повреждений – определенно чудо", – отметила Виник.