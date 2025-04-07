Вспышка кори в США: в Техасе скончался второй ребенок

В Техасе скончался второй ребенок, ставший жертвой вспышки кори на юго-западе США. Министерство здравоохранения сообщает о 642 заболевших в 22 штатах. 97% инфицированных не прошли вакцинацию.

"Мы глубоко огорчены сообщениями о смерти ребенка школьного возраста, у которого была диагностирована корь. Он проходил лечение от ее осложнений. Вакцинирован он не был", – сообщил вице-президент медицинского центра в городе Лаббок Аарон Дэвис.

Приехавший в Техас министр здравоохранения Роберт Кеннеди-мл встретился с семьей ребенка. Политик, в прошлом резко выступавший против вакцинации, призвал всех привиться от заболевания. "Вакцинация – самый простой способ остановить распространение болезни", – сказал он.

По данным минздрава, 499 случаев кори выявлены в Техасе, однако зафиксированы случаи и в Нью=Йорке, и на Аляске. 196 заболевших младше пяти лет, 240 в возрасте от пяти до 19 лет, остальные взрослые.