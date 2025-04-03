Новорожденные, которых лечили антибиотиками, имеют более слабую реакцию на вакцины

Австралийское исследование показало, что у детей, которые в раннем возрасте получали антибиотики, уровень антител к вакцинам был ниже в более позднем возрасте.

Австралийское исследование, опубликованное в журнале Nature, проведенное в отношении 191 здорового ребенка с момента рождения, показало, что у тех, кто получал антибиотики в первые несколько недель жизни, уровень антител к нескольким вакцинам был значительно ниже в возрасте семи и 15 месяцев. Из 111 младенцев, подвергшихся воздействию антибиотиков в период новорожденности, 32 получили антибиотики непосредственно, 49 – через матерей, которые принимали их во время родов, и 30 – через матерей, использовавших антибиотики в первые шесть недель после рождения.

В ходе исследования анализировался микробиом младенцев во время их первых плановых прививок в возрасте шести недель. Результаты показали, что у детей, получавших антибиотики непосредственно при рождении, было меньше полезных кишечных бактерий, таких как бифидобактерии. Недостаток бифидобактерий был связан с понижением уровня антител к различным компонентам пневмококковой вакцины, а также к Haemophilus influenzae типа b, как на седьмом, так и на 15-м месяце жизни.

В случае с младенцами, которые получали антибиотики через матерей, исследование не выявило снижения реакции на вакцинацию у младенцев, матери которых получали антибиотики во время родов, что позволяет предположить, что прямое лечение антибиотиками новорожденных оказывало более сильное воздействие на микробиом кишечника.