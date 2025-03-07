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Пачки сигарет в Израиле "украсят" новыми страшными картинками

Минздрав
время публикации: 07 марта 2025 г., 08:19 | последнее обновление: 07 марта 2025 г., 08:19
Пачки сигарет в Израиле "украсят" новыми страшными картинками
Минздрав Израиля

Министерство здравоохранения Израиля опубликовало для ознакомления населения проект постановление о графических изображениях на упаковке табачных изделий.

Предупреждения будут наглядно демонстрировать вред курения, а также вред, возникающий в результате пассивного курения.

Правила будут распространяться на различные табачные изделия, включая сигареты, электронные сигареты, кальяны и табак, предназначенный для жевания и сосания.

Чтобы избегать привыкания потребителей к одним и тем же изображениям, импортеры и дистрибьюторы табачных изделий будут обязаны каждый год менять изображения на упаковках, выбирая из существующей базы устрашающих фотографий.

Здоровье
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// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 30 января 2014

Минздрав запретит печатать на пачках сигарет логотипы