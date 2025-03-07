Пачки сигарет в Израиле "украсят" новыми страшными картинками

Министерство здравоохранения Израиля опубликовало для ознакомления населения проект постановление о графических изображениях на упаковке табачных изделий.

Предупреждения будут наглядно демонстрировать вред курения, а также вред, возникающий в результате пассивного курения.

Правила будут распространяться на различные табачные изделия, включая сигареты, электронные сигареты, кальяны и табак, предназначенный для жевания и сосания.

Чтобы избегать привыкания потребителей к одним и тем же изображениям, импортеры и дистрибьюторы табачных изделий будут обязаны каждый год менять изображения на упаковках, выбирая из существующей базы устрашающих фотографий.