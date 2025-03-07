Пачки сигарет в Израиле "украсят" новыми страшными картинками
время публикации: 07 марта 2025 г., 08:19 | последнее обновление: 07 марта 2025 г., 08:19
Министерство здравоохранения Израиля опубликовало для ознакомления населения проект постановление о графических изображениях на упаковке табачных изделий.
Предупреждения будут наглядно демонстрировать вред курения, а также вред, возникающий в результате пассивного курения.
Правила будут распространяться на различные табачные изделия, включая сигареты, электронные сигареты, кальяны и табак, предназначенный для жевания и сосания.
Чтобы избегать привыкания потребителей к одним и тем же изображениям, импортеры и дистрибьюторы табачных изделий будут обязаны каждый год менять изображения на упаковках, выбирая из существующей базы устрашающих фотографий.
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