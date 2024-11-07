Минздрав рекомендует не купаться на пляжах Хадеры

Министерство здравоохранения Израиля рекомендует воздержаться от купания в районе Хадеры. Причина: аномальные результаты анализа качества морской воды на наличие бактерий.

Позже будут проведены дополнительные анализы качества воды.

Как правило, минздрав в течение нескольких дней отменяется подобные распоряжения, если новые пробы не дают негативных результатов.

Отметим, что условия для купания в Средиземном море сегодня сложные. Высота волн может превышать 1,5 м.