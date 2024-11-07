Минздрав рекомендует не купаться на пляжах Хадеры
время публикации: 07 ноября 2024 г., 11:31 | последнее обновление: 07 ноября 2024 г., 11:31
Министерство здравоохранения Израиля рекомендует воздержаться от купания в районе Хадеры. Причина: аномальные результаты анализа качества морской воды на наличие бактерий.
Позже будут проведены дополнительные анализы качества воды.
Как правило, минздрав в течение нескольких дней отменяется подобные распоряжения, если новые пробы не дают негативных результатов.
Отметим, что условия для купания в Средиземном море сегодня сложные. Высота волн может превышать 1,5 м.