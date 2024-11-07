x
07 ноября 2024
|
последняя новость: 12:38
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
07 ноября 2024
|
07 ноября 2024
|
последняя новость: 12:38
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Здоровье

Минздрав рекомендует не купаться на пляжах Хадеры

время публикации: 07 ноября 2024 г., 11:31 | последнее обновление: 07 ноября 2024 г., 11:31
Минздрав рекомендует не купаться на пляжах Хадеры
Dor Pazuelo/Flash90

Министерство здравоохранения Израиля рекомендует воздержаться от купания в районе Хадеры. Причина: аномальные результаты анализа качества морской воды на наличие бактерий.

Позже будут проведены дополнительные анализы качества воды.

Как правило, минздрав в течение нескольких дней отменяется подобные распоряжения, если новые пробы не дают негативных результатов.

Отметим, что условия для купания в Средиземном море сегодня сложные. Высота волн может превышать 1,5 м.

Здоровье
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook