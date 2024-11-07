Активность рано утром и вечером может "снизить риск рака кишечника на 11%"

Исследователи из Регенсбургского университета в Германии обнаружили, что физическая активность ранним утром и вечером может играть важную роль в предотвращении рака кишечника.

Для исследования ученые использовали данные британского биобанка для оценки 86 252 человек в возрасте от 42 до 79 лет, которые отслеживали свою физическую активность с помощью акселерометра. Исследователи выделили четыре типа активностей: постоянная дневная, активность в конце дня, утром и вечером, а также активность в середине дня и ночью. За пять лет наблюдения было зафиксировано около 529 случаев рака кишечника.

С помощью эксперимента удалось обнаружить, что у людей, которые занимались физическими упражнениями как утром, так и вечером, риск заболевания раком прямой и толстой кишки был на 11% ниже, в то время как для тех, кто активно двигался только в дневное время, риск снижался на 6%. Для группы, которая была активна только в середине дня и ночью, изменений в риске не наблюдалось.

"Наше исследование подчеркивает, что не только физическая активность важна для снижения риска колоректального рака, но и время пиковой активности в течение дня может играть решающую роль. Определив конкретное время – раннее утро и поздний вечер, – когда физическая активность наиболее полезна, наши результаты открывают новые возможности для разработки целевых профилактических стратегий", – заявил доктор Михаэль Ляйцман, руководитель исследования.