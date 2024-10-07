Выплаты по уходу для застрахованных через больничные кассы

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Некоторые члены больничных касс имеют полис страхования на случай длительного ухода "Битуах сиуди", за который они платят в составе членских взносов, взимаемых с них больничной кассой. Полис предусматривает выплаты в размере от 3200 до 6360 шекелей в месяц в течение 5 лет тем, кто оказался в ситуации, когда им нужна посторонняя помощь в выполнении повседневных действий. Ежемесячная сумма, которую застрахованный будет получать, зависит от следующих факторов: когда он впервые присоединился к страховке, и когда впервые наступил страховой случай, требующий длительного ухода.

Какое состояние дает вам право на получение выплат?

По состоянию на сегодняшний день, выплаты по "Битуах сиуди" вам положены при наличии трех ограничений из 6 в выполнении повседневных действий. Например: Светлана, 86 лет, член больничной кассы "Маккаби", оплачивает "Битуах сиуди" в составе членских взносов в больничную кассу. Светлана страдает многими заболеваниями: гипертонией, головокружением, трудностями с передвижением, частыми падениями, которые стали причиной перелома бедра, болью в пояснице, трудностью наклоняться, недержанием мочи, почечной недостаточностью. Около двух лет Светлана получает 21 час ухода метапелет в связи с ограничениями в одевании, купании и передвижении, а также получает подгузники от Битуах леуми. Светлана обратилась в компанию "Феникс", которая страховала членов больничной кассы "Маккаби" коллективным страхованием "Битуах сиуди" до конца 2023 года. Медсестра от компании "Феникс" осмотрела Светлану и признала у нее только два ограничения: одевание и купание, поэтому ее требование не было удовлетворено. Однако страховая компания не направила Светлане акт проведенной в отношении нее проверки вместе с отказным письмом.

Светлана обратилась в адвокатский офис Меиры Зоар. Адвокат связалась со страховой компанией и запросила акт проверки, из которого после рассмотрения было видно, что у Светланы отобрали дополнительный балл, который должен был подтверждать ограничения в 3 действиях, которые дающих право на выплату. Страховая компания не засчитала контроль за недержанием мочи, утверждая, что у Светланы нет "урологического" диагноза. В иске, который был подан в страховую компанию, Меира Зоар утверждала, что нет необходимости в требовании "урологического диагноза" согласно условиям полиса. И в этой связи адвокат ссылалась на одобрение поданного ею коллективного иска против 4 крупнейших страховых компаний Израиля именно по этому вопросу: запрещено требование страховых компаний от застрахованного подтверждения урологического диагноза, как условия для получения баллов. После этого и после процедуры посредничества страховая компания согласилась выплатить Светлане единовременную сумму в размере 180 000 шекелей для урегулирования иска.

Страховая компания иск удовлетворила, но выплаты прекратила:

Юрий, 73 года, член больничной кассы "Клалит", страдает болезнью Паркинсона, тремором рук, скованностью в суставах, а также хроническим артритом. Юрий уже около 3 лет получает 17 часов помощи от Битуах леуми, а недавно эту помощь даже увеличили из-за ухудшения состояния здоровья. Юрий связался с компанией "Арель", которая страхует членов "Клалит" на случай необходимости в уходе, и попросил получать деньги по полису. Его просьба была первоначально одобрена, и он начал получать около 6200 шекелей в месяц. Однако через несколько месяцев выплаты были прекращены на том основании, что Юрий "не выглядел нуждающимся в уходе". После обращения в адвокатский офис Меиры Зоар был подан иск, в котором утверждалось, что оснований для прекращения выплат нет, в частности, на снимке Юрия не видно дрожи в руках, скованности в теле, их можно увидеть только во время проверки. К иску были приложены соответствующие документы о состоянии сиуди Юрия, и после процесса посредничества было подписано соглашение, что он получит ретроактивно сумму в размере 55 000 шекелей и продолжит получать выплаты в размере 5 500 шекелей до окончания срока действия полиса

Оплата по страховке одновременно от двух страховых компаний:

В больничной кассе "Маккаби" в начале 2024 года произошла смена страховой компании, и "Манора" взяла на себя управление страхованием "Битуах сиуди" для членов больничной кассы "Маккаби" вместо "Феникса". Этот факт во многом объясняет отказ "Финикса" от предъявленных ему с начала 2024 года требований, они утверждают, что ответственным за выплату является "Менора". ". В таком случае адвокатский офис Меиры Зоар подает объединенный иск против обоих страховщиков, как это делалось во многих случаях в прошлом, когда "Маккаби" сменил страховщика с "Кляль" на "Феникс" в 2019 году.

Владимир, 88 лет, является членом больничной кассы "Маккаби" и уже много лет страдает сердечной недостаточностью, проблемами после замены тазобедренного сустава, хромотой, неустойчивостью и неоднократными падениями. Владимир получал 8 лет 30 часов ухода от Битуах леуми, и когда он связался с компанией "Феникс" для получения денег по уходу, она направила его к предыдущей страховой компании, утверждая, что этот случай находится в ее ответственности. В связи с этим стоит отметить, что страховая компания является частной коммерческой организацией, и каждая компания, естественно, заботится о своем благе, поэтому ожидается, что каждая компания попытается перенести платеж на предыдущую. На данный момент адвокатский офис Меиры Зоар подал объединенный судебный иск против двух страховых компаний, после чего выплата была разделена между ними, поэтому Владимир получил единовременно 200 000 шекелей от них обеих.

Адвокатский офис Меиры Зоар на протяжение многих лет работает с русскоязычными израильтянами по всей стране и представляет их интересы в исках против страховых компаний, умея обеспечить правильную юридическую помощь застрахованному максимально безопасно, быстро и эффективно.

Офис возглавляет опытный адвокат Меира Зоар, чья фирма уже много лет занимается исключительно подачей исков против страховых компаний по "Битуах сиуди". Адвокат Меира Зоар непосредственно работает с каждым клиентом. Благодаря репутации офиса, и после того, как было получено положительное решение Центрального районного суда на поданный коллективный иск в области страхования долгосрочного ухода против 4 крупнейших страховых компаний Израиля, адвокатскому офису Меиры Зоар удается добиться отличных результатов для клиента.

О предмете коллективного иска и других успехах адвокатского офиса Меиры Зоар можно прочитать на сайте.

Главный офис компании расположен в бизнес-центре Бней-Брака. Но важно отметить, что сотрудники компании работают по всему Израилю – от севера до юга, включая Эйлат, и могут помочь в решении ваших проблем.

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