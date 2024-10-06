Из-за теракта в Беэр-Шеве НКО "НАТАЛь" усиливает горячую линию психологической помощи

Горячая линия психологической и эмоциональной помощи для людей, переживших травматические события на почве национальной вражды и терактов "НАТАЛь" в связи с терактом в Беэр-Шеве вывела на линию дополнительных волонтеров.

Обратиться за психологической и эмоциональной помощью можно круглосуточно и семь дней в неделю, позвонив по телефону *3362.

Напоминаем также номера других центров психологической и эмоциональной поддержки.