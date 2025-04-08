Подписан новый коллективный договор с представителями парамедицинских специальностей
Министерство финансов, Всеобщая федерация профсоюзов и больничная касса "Клалит" подписали новое коллективное трудовое соглашение для представителей парамедицинских специальностей.
Договор распространяется на 8000 логопедов, эрготерапевтов, диетологов и физиотерапевтов, и предусматривает следующие шаги:
- Ежегодные бонусы в рамках программы сохранения и привлечения кадров в размере до десяти тысяч шекелей.
- Бонусы за увеличение объема ставки, которые могут достигать 22 тысяч шекелей в год.
- Повышение максимального размера премиальных выплат.
- Выделение бюджетных средств для повышения ставок за методическое руководство клиническим наставникам.
- Соглашение о повышении квалификации и процентной надбавке в соответствии с профессиональным стажем.