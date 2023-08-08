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    Здоровье

    Больница "Мааяней Йешуа" парализована хакерами, пациентов переводят в другие больницы

    время публикации: | последнее обновление:
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    Больница
    Nati Shohat/Flash90

    Начавшаяся в ночные часы хакерская атака парализовала деятельность больницы "Мааяней Йешуа" в Бней-Браке. Больница не принимает новых пациентов. Часть пациентов, госпитализированных в "Мааяней Йешуа", переправляются в больницы Тель-Авива и Петах-Тиквы.

    Все технические системы больницы не работают. Вся работа осуществляется вручную. В официальном сообщении говорится, что больница находится на этапе анализа ущерба. Министерство здравоохранения и национальный центр кибербезопасности поставлены в известность.

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    Следует отметить, что это не первый подобный случай в истории израильской системы здравоохранения. Осенью 2021 года хакеры парализовали работу больницы "Гилель Яфе" в Хадере, и на восстановление ее работы в нормальном режиме потребовалось более месяца. Тогда же были отражены атаки на больницы "Шиба", "Вольфсон" и "Барзилай".

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    Следователи пришли к выводу, что за атакой на "Гилель Яфе" стояла группа китайских хакеров, целью которых было обогащение и подготовка к нападению на более крупные объекты.

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    Спустя месяц после хакерской атаки восстановлена работа сети больницы "Гилель Яфе"
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 28 Октября 2021
    СМИ: за кибератакой на "Гилель Яфе" стоят китайские хакеры
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 17 Октября 2021
    Хакеры пытались парализовать работу больниц "Шиба", "Вольфсон" и "Барзилай"
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