Больница "Мааяней Йешуа" парализована хакерами, пациентов переводят в другие больницы

Начавшаяся в ночные часы хакерская атака парализовала деятельность больницы "Мааяней Йешуа" в Бней-Браке. Больница не принимает новых пациентов. Часть пациентов, госпитализированных в "Мааяней Йешуа", переправляются в больницы Тель-Авива и Петах-Тиквы.

Все технические системы больницы не работают. Вся работа осуществляется вручную. В официальном сообщении говорится, что больница находится на этапе анализа ущерба. Министерство здравоохранения и национальный центр кибербезопасности поставлены в известность.

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Следует отметить, что это не первый подобный случай в истории израильской системы здравоохранения. Осенью 2021 года хакеры парализовали работу больницы "Гилель Яфе" в Хадере, и на восстановление ее работы в нормальном режиме потребовалось более месяца. Тогда же были отражены атаки на больницы "Шиба", "Вольфсон" и "Барзилай".

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Следователи пришли к выводу, что за атакой на "Гилель Яфе" стояла группа китайских хакеров, целью которых было обогащение и подготовка к нападению на более крупные объекты.