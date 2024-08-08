49% израильтян страдают от лишнего веса или ожирения

Центральное статистическое бюро опубликовало подробный отчет о ситуации с весом и диетой в Израиле по состоянию на 2023 год. В соответствии с этим документом, лишний вес или ожирение наблюдаются у 49% израильтян – 55% мужчин и 43% женщин.

Вес 3% израильтян находится ниже нормы. Больше всего людей с весом ниже нормы в возрастной категории 75 лет и старше: 19%, среди людей в возрасте 65-74 лет вес ниже нормы у 11%. В возрастной категории 20-20 лет 7,1% с весом ниже нормы.

26% израильтян сидят на диетах: 29% женщин и 23% мужчин. Среди еврейского населения диеты придерживаются 27%, среди арабского – 23%. 36% израильтян в возрасте старше 20 лет хотя бы раз получали консультацию диетолога.

По данным ЦСБ об индексе массы тела (BMI), у 43% израильтян в возрасте 20 и более лет индекс массы тела в норме. У 12% лишний вес, 3,8% страдают от ожирения, и у 3% израильтян недостаточная масса тела.

Лишний вес или ожирение у 49% израильтян: у 55% мужчин и у 43% женщин. В возрастной категории 20-44 года этот показатель составляет 39%, в возрастной категории 45-65 лет – у 59% израильтян лишний вес или ожирение. Среди арабов этот показатель достигает 59%, среди евреев – 46%.

Лишний вес и ожирение напрямую связаны с достатком: в семьях с доходом на каждого члена семьи до 2000 шекелей эта проблема наблюдается у 58%, в семьях с доходом на каждого члена семьи более 4000 шекелей – у 49%.

У мужчин лишний вес и ожирение встречаются чаще, чем у женщин, во всех возрастных категориях.

Среди пожилых людей (возраст 65-74 года) у 48% лишний вес или ожирение, у 11% – недостаточная масса тела. Среди пожилых людей в возрасте 75 лет и старше у 31% лишний вес или ожирение, у 19% недостаточная масса тела.

59% израильтян с нормальным весом говорят, что состояние их здоровья очень хорошее. Среди людей с лишним весом такой ответ дают 45%, среди людей с ожирением – 33%.

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