Первое в мире лекарство от малярии для новорожденных получило одобрение

Швейцарский орган по контролю за лекарствами впервые в мире одобрил препарат от малярии, специально разработанный для новорожденных, сообщает BBC. Это решение открывает путь к применению лекарства в африканских регионах, где малярия широко распространена и представляет серьезную угрозу жизни.

Фармацевтическая компания Novartis на финальном этапе клинических испытаний доказала, что новое средство безопасно и эффективно для младенцев с массой тела менее пяти килограммов – обычно это дети до двух месяцев.

Ранее таким младенцам приходилось назначать либо полную, либо половинную дозу препаратов, предназначенных для детей от шести месяцев. Однако из-за особенностей метаболизма у новорожденных это увеличивало риск побочных эффектов. Из-за отсутствия специализированных лекарств и невозможности вакцинации до достижения пятимесячного возраста, самые маленькие дети оставались особенно уязвимыми к малярии – заболеванию, передающемуся через укусы комаров и ежегодно уносящему жизни около 597 тысяч человек.

Ожидается, что восемь африканских стран – Буркина-Фасо, Кот-д"Ивуар, Кения, Малави, Мозамбик, Нигерия, Танзания и Уганда – оперативно утвердят новый препарат в рамках сотрудничества со швейцарским регулятором Swissmedic. Компания Novartis планирует выпустить лекарство на рынок уже этой осенью, сначала в указанных странах, а затем и в других, на некоммерческой основе.

Препарат под названием "Коартем Бэби" является адаптацией уже существующего средства компании для лечения легких форм малярии у детей, но разработан с иной дозировкой и пропорциями компонентов, чтобы минимизировать побочные эффекты у новорожденных. Лекарство имеет вкус сладкой вишни и может растворяться в грудном молоке или в смеси, что делает его удобным для приема младенцами.